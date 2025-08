36 người thiệt mạng do nắng nóng dữ dội chưa từng có tại Nhật Bản

Hôm nay (5/8), Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản ban bố cảnh báo thời tiết cực đoan nguy hiểm trên 44 trong tổng số 47 tỉnh thành của nước này do nắng nóng tiếp tục gia tăng. Đặc biệt, tại khu vực Kanto, do ảnh hưởng của khí áp cao, nền nhiệt trung bình vượt qua ngưỡng 41 độ C, không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng của con người. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, nhiệt độ trung bình ghi nhận được tại Nhật Bản vượt qua mốc 40 độ C trong 6 ngày liên tục.

Đập dự trữ nước Naruko đã rơi vào mức nước chết. Ảnh: Jiji Press

Nắng nóng gay gắt kéo dài đang gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho Nhật Bản. Theo Tổng cục phòng chống cháy nổ - Cơ quan phụ trách việc chuyên chở cấp cứu của nước này, trong gần 1 tháng qua, tính từ 30/6 đến 27/7, số người phải nhập viện cấp cứu do sốc nhiệt tại Nhật Bản đã lên tới 34.707 trường hợp, cao nhất từ trước đến nay, trong đó có tới 36 ca tử vong và 743 ca ở trong tình trạng nguy kịch. Với nền nhiệt trung bình lên tới trên 40 độ C trong 6 ngày qua, con số thiệt hại về người được dự báo là sẽ tiếp tục gia tăng nghiêm trọng.

Số lượng các ca cấp cứu do sốc nhiệt ở Nhật Bản tăng cao chưa từng có. Ảnh: Jiji Press

Sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương của Nhật Bản, bao gồm vùng Đông Bắc, giải duyên hải Biển Nhật Bản, vùng Hokuriku... cũng đang bị thiệt hại nặng. Trong vòng khoảng 10 ngày nay, các khu vực này bắt đầu rơi vào tình trạng hạn hán nghiêm trọng, dẫn tới nguy cơ mất mùa đối với hàng loạt nông sản chủ yếu, đặc biệt là lúa nước. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, khi Nhật Bản vẫn chưa thoát hẳn ra khỏi cuộc khủng hoảng gạo hiện nay. Cũng theo báo cáo của các địa phương, nhiều hồ dự trữ nước dành cho sinh hoạt và canh tác nông nghiệp đã rơi vào mực nước chết hoặc khô cạn hoàn toàn.