36 giờ sống chung nước ngập hôi thối, người dân 'tháo chạy' khỏi khu phố Hà Nội

Từ chiều ngày 30/9 đến nay, khu vực tổ dân phố số 2 Phú Đô (gần chợ Phú Đô), phường Từ Liêm, Hà Nội vẫn ngập sâu sau mưa lớn. Nước dâng cao nhưng thoát rất chậm, kéo theo rác thải trôi nổi, mùi hôi thối khó chịu vào nhà, khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.

Nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh cô lập, mất điện và không có nước sạch. Một số người thậm chí phải lên mạng “cầu cứu”, xin số điện thoại đội cứu hộ để được hỗ trợ rời khỏi ngôi nhà ngập sâu, mất điện và cạn kiệt lương thực.

Khu vực tổ dân phố số 2 Phú Đô ngập trong biển nước. Ảnh: Huy Nguyễn

Cả khu phố biến thành sông, xe máy bất lực, người dân chỉ còn cách đi bộ, dùng xe đạp hoặc chèo thuyền tôn, bè xốp tự chế để di chuyển.

Bà Ngô Thị Ngọt, người dân gốc Phú Đô, cho biết suốt 76 năm sinh sống ở đây bà chưa từng chứng kiến trận ngập nào nghiêm trọng đến vậy.