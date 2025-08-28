35 tuổi đi thi Hoa hậu bị cho là 'dừ', BTC Miss Grand Vietnam nói gì?

Trải qua vòng tuyển sinh và vòng Sơ khảo, ban giám khảo đã tìm ra 35 gương mặt nổi bật nhất cho hành trình chinh phục vương miện Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025.

Dàn người đẹp dự thi năm nay được nhận xét khá "dừ" cả về tuổi đời và tuổi nghệ thuật. Bởi trong top 35 có những gương mặt quen thuộc showbiz như: Trần Như Ngọc (Lily Chen, 30 tuổi) sở hữu lượng fan lớn khi đang là ca sĩ, diễn viên; Học trò danh ca Ngọc Sơn là Ngô Thái Ngân (31 tuổi); Nữ diễn viên của đoàn kịch Hồng Vân là Phạm Yến (35 tuổi)...

Bên cạnh đó, một số "chiến binh nhan sắc" quen thuộc cũng quay trở lại thi như: MLô H Senaivi - từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025; Nguyễn Thị Kiều My (Tây Ninh) từng thi Miss Grand Vietnam 2022; Lê Thị Thu Trà từng lọt top 15 chung cuộc Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.;....