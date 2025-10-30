35 ô tô bị kẹt trên đèo Lò Xo: Gói mì ngon nhất từng ăn trong đời tài xế

Giữa biển mưa và sạt lở, khoảng 35 xe tải cùng 50 người bị cô lập nhiều ngày trên đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh). Trong cảnh thiếu ăn, mất sóng điện thoại và lạnh, họ được lực lượng cứu hộ tiếp tế mì gói, nước suối.
Câu chuyện của những người mắc kẹt khiến ai nghe cũng nghẹn.
Vỡ òa khi nhận gói mì đầu tiên
Sáng 26-10, mưa lớn phủ trắng triền đèo Lò Xo. Vợ chồng chị Bùi Nhật Lệ (quê Hưng Yên) điều khiển xe tải chở gốm đi Đà Nẵng. Khi xe vừa đến khu vực cầu Đăk Môn (tỉnh Quảng Ngãi), một tiếng ầm vang rền, cả mảng núi sạt xuống chắn ngang con đường. Chưa kịp hiểu chuyện gì, đất đá phía sau tiếp tục đổ, bịt kín lối quay đầu.
Chiếc xe của vợ chồng chị cùng gần 20 phương tiện khác kẹt cứng giữa hai điểm sạt lở, bốn bề là núi rừng, mưa phủ trắng. Trên xe chỉ còn vài chai nước lọc, không đồ ăn và không sóng điện thoại.
“Mưa càng lúc càng to, ai cũng lo đất lại trôi tiếp. Cứ nghe tiếng rào rào trên vách núi là giật mình”, chị Lệ kể.
Không có thông tin liên lạc, mọi người chỉ biết hỏi han, động viên nhau chờ đường thông. Cái đói và lạnh dần bủa vây. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ phải mất nhiều giờ vượt qua những cung đường bùn lầy để tiếp cận khu vực bị chia cắt.
Đến chiều cùng ngày, giữa cơn mưa trắng xóa, ánh đèn pin từ xa hiện lên. Những chiến sĩ cứu hộ, áo mưa sũng nước, khệ nệ mang theo từng thùng mì tôm, bánh mì khô, nước uống tiếp tế cho nhóm tài xế đang bị mắc kẹt.
“Lúc thấy họ đến, ai cũng vỡ òa. Khi nhận được gói mì đầu tiên, tôi run cả tay. Giữa lúc đói, lạnh và sợ, gói mì ấy là gói mì ngon nhất tôi từng ăn”, chị Lệ xúc động nói.
Tình người giữa đèo Lò Xo
Đêm đầu tiên, gió rít, mưa tạt, mọi sinh hoạt đều diễn ra trong cabin xe. Vợ chồng chị Lệ co ro trong không gian ẩm lạnh, ánh đèn pin từ các xe khác hắt ra những đốm sáng yếu ớt giữa rừng.
Mọi người chia nhau từng dây sạc điện thoại, từng chai nước, miếng bánh. Có người hứng nước mưa để dùng. “Cả đoạn đèo thành một đại gia đình. Người lạ mà thương nhau, đùm bọc nhau như ruột thịt”, chị Lệ kể.
Sáng hôm sau, xe của chị bắt được sóng điện thoại chập chờn. Chị vội gọi báo tin an toàn cho gia đình. Trong ngày, lực lượng cứu hộ hai lần mang cơm, sữa và nước lên tiếp tế. Đến 28-10, thiết bị bay không người lái được huy động để vận chuyển lương thực vào khu vực cô lập, giúp tài xế yên tâm cầm cự.
“Có bữa mưa xối xả, đường trơn bùn lút đầu gối, nhưng anh em vẫn cố đi vì thương người mắc kẹt”, một thành viên cứu hộ kể.
Đêm thứ ba, mưa ngớt, gió bớt gào, tiếng sạt lở dần lùi xa. Ai cũng mong sáng mai đường sẽ thông để được trở về.
“Những ngày ấy, chúng tôi hiểu ra nhiều điều. Khi thiên nhiên nổi giận, con người chỉ có thể dựa vào nhau mà sống. Giữa mưa gió, tình người là ngọn lửa không bao giờ tắt”, chị Lệ nghẹn ngào nói.
Tương tự, anh Chu Văn Thương (tỉnh Hưng Yên), tài xế xe thư báo đi từ TP.HCM ra Hà Nội, cũng bị sạt lở chặn đường khi qua đèo Lò Xo ngày 26-10.
Sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục, xe của anh chỉ di chuyển thêm được 20 km thì tiếp tục bị cô lập.
“Tuy bị kẹt nhiều ngày giữa đèo, nhưng chúng tôi không bao giờ thiếu lương thực hay nước uống. Mỗi gói mì, chai nước được lực lượng cứu hộ mang lên đều chan chứa nghĩa tình. Anh em tài xế vô cùng biết ơn sự tận tâm, không quản gian khổ của họ trong những ngày mưa gió ấy”, anh Thương chia sẻ.
Nỗ lực giải cứu hàng chục ô tô mắc kẹt trên đèo Lò Xo
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết chiều 29-10 đèo Lò Xo trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đoạn qua khu vực cầu Đăk Zôn, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi đã được thông tuyến một phần.
Nhờ đó, khoảng 30 ô tô bị mắc kẹt những ngày qua đã tiếp tục di chuyển về hướng TP Đà Nẵng.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông, hiện vẫn còn khoảng 20 ô tô bị kẹt trên khu vực đèo Lò Xo, giáp ranh giữa Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng. Lực lượng chức năng đang nỗ lực khơi thông, phấn đấu đưa các phương tiện còn lại ra khỏi khu vực nguy hiểm trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn cho người và xe.
Trước đó, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo xuất hiện bốn điểm sạt lở lớn với tổng khối lượng đất đá ước tính hàng ngàn mét khối. Tại km 1409+270, hàng trăm mét khối đất đá từ ta luy dương đổ ập xuống, vùi kín mặt đường, chia cắt giao thông.
Tại km1415+830, lượng đất đá sạt lở khoảng 1.000 m³, kéo theo nhiều cây rừng bật gốc chắn ngang đường, khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Tại km1409+400 thuộc xã Đăk Plô, một xe múc của đơn vị thi công bị mắc kẹt khi đất đá bất ngờ sạt xuống, phủ kín hơn 100 m mặt đường.
Ngoài ra, các điểm km1421+835 và Km1448+740 cũng bị vùi lấp bởi hàng trăm mét khối đất đá, nhiều cây gỗ lớn ngã chắn ngang khiến toàn tuyến đèo tê liệt.
Theo Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi, lực lượng chức năng, đơn vị quản lý đường đang huy động tối đa máy móc, nhân lực mở làn tạm, giải phóng các phương tiện mắc kẹt, ứng trực 24/24 để kịp thời xử lý các điểm sạt lở mới.