35 ô tô bị kẹt trên đèo Lò Xo: Gói mì ngon nhất từng ăn trong đời tài xế

Giữa biển mưa và sạt lở, khoảng 35 xe tải cùng 50 người bị cô lập nhiều ngày trên đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh). Trong cảnh thiếu ăn, mất sóng điện thoại và lạnh, họ được lực lượng cứu hộ tiếp tế mì gói, nước suối.

Câu chuyện của những người mắc kẹt khiến ai nghe cũng nghẹn.

Vỡ òa khi nhận gói mì đầu tiên﻿

Sáng 26-10, mưa lớn phủ trắng triền đèo Lò Xo. Vợ chồng chị Bùi Nhật Lệ (quê Hưng Yên) điều khiển xe tải chở gốm đi Đà Nẵng. Khi xe vừa đến khu vực cầu Đăk Môn (tỉnh Quảng Ngãi), một tiếng ầm vang rền, cả mảng núi sạt xuống chắn ngang con đường. Chưa kịp hiểu chuyện gì, đất đá phía sau tiếp tục đổ, bịt kín lối quay đầu.

Một điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo Lò Xo.

Chiếc xe của vợ chồng chị cùng gần 20 phương tiện khác kẹt cứng giữa hai điểm sạt lở, bốn bề là núi rừng, mưa phủ trắng. Trên xe chỉ còn vài chai nước lọc, không đồ ăn và không sóng điện thoại.