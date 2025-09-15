34 kiệt tác của Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái... hồi hương về Việt Nam

Mới đây, bộ sưu tập gồm 34 bức tranh của các danh hoạ Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái, Tạ Tỵ, Phạm Tăng... cùng nhiều tên tuổi lớn của hội họa Việt Nam thế kỷ XX đã về tới TP.HCM.

Bà Thụy Khuê (thứ tư từ trái sang) và đoàn công tác TP.HCM trong buổi tiếp nhận tranh tại nhà riêng của bà ở Pháp

Đây là bộ sưu tập được ông bà Lê Tất Luyện và Thụy Khuê (Pháp) sưu tầm trong nhiều thập niên sinh sống tại Pháp và hiến tặng Nhà nước Việt Nam thông qua Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Trước đó, vào đầu tháng 9-2025, đoàn công tác do ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM làm trưởng đoàn cùng PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hoá TP.HCM, ông Trần Minh Công – Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM cùng các cá nhân có liên quan đã sang Pháp tiếp nhận bộ sưu tập.