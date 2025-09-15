34 kiệt tác của Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái... hồi hương về Việt Nam

Mới đây, bộ sưu tập gồm 34 bức tranh của các danh hoạ Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái, Tạ Tỵ, Phạm Tăng... cùng nhiều tên tuổi lớn của hội họa Việt Nam thế kỷ XX đã về tới TP.HCM.
Đây là bộ sưu tập được ông bà Lê Tất Luyện và Thụy Khuê (Pháp) sưu tầm trong nhiều thập niên sinh sống tại Pháp và hiến tặng Nhà nước Việt Nam thông qua Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.
Trước đó, vào đầu tháng 9-2025, đoàn công tác do ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM làm trưởng đoàn cùng PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hoá TP.HCM, ông Trần Minh Công – Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM cùng các cá nhân có liên quan đã sang Pháp tiếp nhận bộ sưu tập.
Trước đó, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM từng tiếp nhận hai đợt hiến tặng lớn: Bộ sưu tập 27 tác phẩm của nữ họa sĩ Lê Thị Lựu năm 2018 và bộ sưu tập của Lê Bá Đảng gồm 236 tác phẩm cùng tư liệu quý vào năm 2023.
Các tác phẩm này được bảo tàng gìn giữ, trưng bày đúng cam kết và nhanh chóng phát huy giá trị, được công chúng trong nước và quốc tế đón nhận.
Tiếp nối sự tin tưởng ấy, lần này ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê quyết định hiến tặng 34 tác phẩm với tên gọi Từ Mỹ thuật Đông Dương đến Mỹ thuật Gia Định (1925-1975).
Trong thư gửi Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê, cho biết năm 2018, sau khi trao tặng bộ sưu tập tranh Lê Thị Lựu, cả hai đã rất tâm đắc với cách bảo quản và trưng bày của bảo tàng. Năm 2023, việc hiến tặng bộ sưu tập Lê Bá Đảng càng củng cố niềm tin ấy.
"Sau chuyến về nước tháng 11-2024, chúng tôi ghi nhận nỗ lực vượt bậc của đội ngũ bảo tàng, đặc biệt là việc hoàn thiện không gian trưng bày Lê Bá Đảng hiện đại, đúng tinh thần sáng tác; đồng thời xuất bản bộ sách Lê Bá Đảng – Con người và tác phẩm do Thụy Khuê biên soạn, đúng như mong muốn của tác giả.
Vì vậy, hôm nay chúng tôi quyết định tiếp tục trao tặng sưu tập Từ Mỹ thuật Đông Dương đến Mỹ thuật Gia Định (1925-1975) cho Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM" - ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê viết.
Các tác giả thuộc hai thế hệ Mỹ thuật Đông Dương và Mỹ thuật Gia Định, với những tên tuổi lớn: Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Thái Tuấn, Phạm Đình Tín, Văn Đen, Bùi Xuân Phái, Tạ Tỵ, Trần Phúc Duyên, Phạm Tăng, Võ Đình, Trịnh Cung, Đinh Cường, Nguyễn Trung, Đỗ Quang Em, Bửu Chỉ.
Trong số đó có 4 kiệt tác Thiên thai của Phạm Tăng (tranh sơn dầu), Phụ nữ Bắc vấn tóc trần của Vũ Cao Đàm (tranh lụa), Tuồng đời của Bùi Xuân Phái (sơn dầu) và Chân dung siêu thực Bùi Giáng của Đinh Cường (màu nước).
Theo ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê, việc trưng bày sưu tập này sẽ giúp công chúng nhận diện rõ hơn tiến trình nghệ thuật tạo hình Việt Nam trong thế kỷ XX, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, đào sâu về nghệ thuật trước khi sáng tác, góp phần đưa bảo tàng trở thành điểm đến hấp dẫn cho người yêu mỹ thuật.
"Nguyện ước của chúng tôi là Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM sẽ trở thành nơi lưu giữ những tác phẩm tiêu biểu của nền hội họa Việt Nam" - ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê chia sẻ.
Cũng như hai lần hiến tặng trước, ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê ủy quyền bà Phạm Lan Hương và ông Lâm Nhân (Trường ĐH Văn hóa TP.HCM) làm đại diện tại Việt Nam, giám sát bảo tàng thực hiện cam kết về trưng bày, bảo quản và phổ biến giá trị di sản đến công chúng.
Danh sách 34 tác phẩm của các danh hoạ hồi hương về Việt Nam
Lê Phổ: Hải quỳ (Anémone) (sơn dầu, 36 × 45 cm); Hoa huệ (sơn dầu, 36 × 45 cm)
Vũ Cao Đàm: Rạng đông xanh (sơn dầu, 54 × 45 cm); Phụ nữ Bắc vấn tóc trần (lụa, 21 × 31 cm, kiệt tác); Nhị Kiều (sơn dầu, 36 × 44 cm)
Thái Tuấn: Cô Tấm (sơn dầu, 45 × 61 cm)
Phạm Đình Tín: Người mẹ Nam Bộ (1960, sơn dầu, 40 × 57 cm); Người mẹ Rha-đê (1960, sơn dầu, 40 × 60 cm); Thiếu nữ Rha-đê (1990, sơn dầu, 18 × 23 cm)
Văn Đen: Tắm trăng (sơn mài trừu tượng, 60 × 40 cm)
Bùi Xuân Phái: Tuồng đời (1967, sơn dầu, 20 × 25 cm, kiệt tác); Biển (1983, sơn dầu, 18 × 12 cm); Chữ Phái (sơn dầu, 20 × 12 cm)
Tạ Tỵ: Xóm chài (1941, sơn mài, 65 × 75 cm)
Trần Phúc Duyên: Chùa Thầy (sơn mài, 180 × 80 cm, ba tấm ghép)
Phạm Tăng: Thiên thai (1975, sơn dầu, 300 × 120 cm, ba tấm ghép, kiệt tác)
Võ Đình: Trải vách quế gió vàng hiu hắt (1994, sơn dầu, 60 × 60 cm); Cánh chim lạc xứ (1995, sơn dầu, 66 × 60 cm); Tan tác (2000, sơn dầu, 28 × 28 cm); Vực thẳm vũ trụ (2000, sơn dầu, 27 × 27 cm)
Trịnh Cung: Chải tóc (1987, sơn dầu, 50 × 59 cm); Trăng trên sông Seine (1994, sơn dầu trừu tượng, 59 × 71 cm); Bên bờ Địa Trung Hải (1995, sơn dầu, 59 × 72 cm); Chân dung tự họa (1995, sơn dầu, 37 × 45 cm)
Đinh Cường: Trong lòng biển cả (1992, màu nước, 11,5 × 21,5 cm); Phạm Duy (1993, chân dung, sơn dầu, 75 × 60 cm); Ta con bê vàng lạc dáng chiều xanh (1994, sơn dầu siêu thực, 30 × 28 cm); Trịnh Công Sơn (2001, chân dung, sơn dầu, 26,5 × 36,5 cm);