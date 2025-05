31 thanh niên cầm kiếm hẹn nhau hỗn chiến trên đường phố ở Thái Bình

Ngày 29/5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình (Phòng PC02) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 31 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Nhóm thanh niên gây rối, rượt đuổi trên đường phố Thái Bình.