31 người thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại miền Nam Ấn Độ

Đám đông khổng lồ tụ tập tại sự kiện trở nên lộn xộn, gây ra sự hoảng loạn của người tham gia và dẫn tới vụ giẫm đạp thương tâm. Nhiều người tham dự bị ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện gần đó. Tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát của đám đông buộc các nhà tổ chức phải ngừng bài diễn thuyết của diễn viên Vijay.

Thủ lĩnh đảng TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) kiêm diễn viên Vijay phát biểu với đám đông ở thành phố Karur ngay trước khi vụ giẫm đạp xảy ra tối 27/9. Ảnh: ANI

Nguồn tin địa phương cho biết tình trạng quá tải nghiêm trọng tại địa điểm tổ chức là nguyên nhân chính dẫn tới thảm kịch. Giấy phép tổ chức cuộc vận động của thủ lĩnh đảng TVK tại Karur nêu rõ số người tham dự dự kiến là 10.000 người. Nhưng trên thực tế, số người có mặt trong buổi lễ tối 27/9 đã lên tới gần 50.000, tại địa điểm có diện tích khoảng 11.150 m².

Ngay sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền bang Tamil Nadu đã có mặt tại các cơ sở y tế đang điều trị người bị thương để chỉ đạo giải quyết hậu quả. Trong sáng nay (28/9), Thủ hiến Tamil Nadu M.K. Stalin sẽ đích thân đến thành phố Karur để thị sát hiện trường, thăm hỏi các nạn nhân và gia đình. Chính quyền bang này đã ra lệnh cho các bệnh viện tư nhân không được thu phí điều trị và phải cung cấp toàn bộ dịch vụ y tế cần thiết cho người bị nạn. Giám đốc Sở Cảnh sát Tamil Nadu Davidson Devarsirvatham đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức tại trụ sở chính quyền để xử lý vụ việc.