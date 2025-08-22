300 CĐV đội khách bị bắt, trận đấu Copa Sudamericana bị hủy bỏ vì bạo loạn

Trận lượt về vòng 1/8 Copa Sudamericana giữa Independiente (Argentina) và Universidad de Chile (Chile) diễn ra ngày 21-8 tại Buenos Aires đã biến thành thảm kịch khi bạo loạn bùng phát trên khán đài, buộc Ban tổ chức phải hủy bỏ trận đấu.



Cổ động viên hai đội cầm gậy kim loại tấn công nhau

Theo truyền thông Argentina, khoảng 3.000 CĐV đội khách có mặt tại sân Estadio Libertadores de America. Ngay trong hiệp một, nhóm CĐV Universidad de Chile ngồi ở tầng trên đã ném ghế, đá và gậy xuống khu vực của CĐV chủ nhà ở tầng dưới. Thậm chí, có người còn châm lửa đốt ghế và ném lựu đạn cay về phía khu vực có gia đình cầu thủ Independiente.