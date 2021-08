300 bác sĩ quân y vào tới TP.HCM

Your browser does not support the video tag.

Chiều 21/8, 300 bác sĩ ở Học viên Quân y từ Hà Nội có mặt tại TP.HCM để hỗ trợ người dân thành phố trong giai đoạn siết chặt giãn cách sắp tới.



15h30 ngày 21/8, chuyến bay đầu tiên đưa lực lượng bác sĩ và học viên quân y hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Đây là lực lượng hỗ trợ TP phòng, chống dịch trong 2 tuần siết chặt giãn cách xã hội sắp tới.