30 phút nước mưa dâng 1m, dân Đồng Nai đang ngủ thì bật dậy ôm con chạy

Rạng sáng 21/8, một trận mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn Đồng Nai ngập trong biển nước, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Theo ghi nhận, các phường Long Bình, Long Hưng và Phước Tân là những khu vực ngập nghiêm trọng nhất. Nước mưa dâng cao, chảy xiết, tràn vào nhiều căn nhà ven đường và trong các hẻm nhỏ.

Đáng chú ý, nhiều hộ dân cho biết nước bắt đầu dâng khi họ còn đang ngủ. Không ít gia đình rơi vào cảnh trở tay không kịp, đồ đạc, tủ lạnh, máy giặt, giường chiếu bị ngâm trong nước, hư hỏng nặng.

“Chỉ sau khoảng 30 phút, nước đã lên đến gần 1m, đồ đạc trôi nổi khắp nhà, chúng tôi chỉ kịp bế con nhỏ và di chuyển đồ quan trọng lên cao”, một người dân ở phường Long Bình chia sẻ.