30 phút lũ quét kinh hoàng tràn qua, hàng chục người mất nhà

Ông Nguyễn Ngọc Biên - Bí thư Đảng ủy xã Yên Nhân cho biết, khoảng 8h sáng 26/8, người dân thôn Na Nghịu hô hoán có lũ quét. Chỉ ít phút sau, từ trên các ngọn núi, đất đá ùn ùn trút xuống.

Rất may, vào thời điểm đó, người dân trong bản đã kịp thời chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, tài sản của nhiều hộ dân gần như mất trắng.

Cùng thời điểm, tại các thôn Na Nghịu, Khong, Chiềng, Lửa, Mỏ, lũ quét và sạt lở xảy ra liên tiếp. Chỉ trong khoảng 30 phút, hàng chục ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp.

“Sau ba ngày xảy ra lũ quét, toàn xã vẫn mất điện, các cột thu phát sóng cũng bị cơn lũ tàn phá”, ông Biên cho hay.