30 giờ truy bắt Phan Phước Thảo, đối tượng trói em họ để cướp vàng

Quang Hưng| 11/10/2025 17:58

Sau hơn 30 giờ lẩn trốn, Phan Phước Thảo, nghi phạm dùng dao khống chế, cướp sạch tài sản của em họ, đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ tại TPHCM.

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Phan Phước Thảo (19 tuổi, trú phường La Gi) để điều tra hành vi dùng dao khống chế, cướp tài sản của em họ.

30 giờ truy bắt thanh niên dùng dao khống chế, cướp trang sức vàng của em họ..jpg
Đối tượng Phan Phước Thảo tại hiện trường gây án. Ảnh: Như Ý

Trước đó, sáng 7/10, chị L.T.N.T. (28 tuổi) và em L.T.P.T. (17 tuổi, cùng trú tổ 5 Tân An, phường La Gi) đến công an trình báo việc bị Thảo (anh họ) cướp tài sản. 

Theo trình bày, khoảng 7h cùng ngày, khi P.T. ở nhà một mình, Thảo sang chơi, bất ngờ trùm khăn kín mặt, rút dao đe dọa, dùng băng keo trói nạn nhân. Sau đó, Thảo lấy nhẫn, lắc, dây chuyền vàng và điện thoại, tổng trị giá khoảng 46 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Thu thập chứng cứ tại hiện trường, công an nhận định Thảo có sự chuẩn bị kỹ khi thực hiện vụ việc trên, manh động và có thể tiếp tục gây án khi bỏ trốn nên huy động 4 tổ công tác đi nhiều hướng truy bắt đối tượng.

Quá trình truy xét, lực lượng công an xác định Thảo đã bán số vàng cướp được tại một tiệm vàng ở phường Phước Hội với giá 40 triệu đồng, sau đó thuê taxi trốn vào TPHCM.

Lần theo dấu vết, đến khoảng 20h ngày 8/10, trinh sát phát hiện Thảo đang lưu trú tại một khách sạn ở phường Thủ Dầu Một (TPHCM) nên tiến hành ập vào bắt giữ.

