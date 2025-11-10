30 giờ truy bắt Phan Phước Thảo, đối tượng trói em họ để cướp vàng

Theo trình bày, khoảng 7h cùng ngày, khi P.T. ở nhà một mình, Thảo sang chơi, bất ngờ trùm khăn kín mặt, rút dao đe dọa, dùng băng keo trói nạn nhân. Sau đó, Thảo lấy nhẫn, lắc, dây chuyền vàng và điện thoại, tổng trị giá khoảng 46 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Thu thập chứng cứ tại hiện trường, công an nhận định Thảo có sự chuẩn bị kỹ khi thực hiện vụ việc trên, manh động và có thể tiếp tục gây án khi bỏ trốn nên huy động 4 tổ công tác đi nhiều hướng truy bắt đối tượng.