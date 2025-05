30 Em xinh say hi lộ diện: Đội hình toàn cá tính mạnh, không thiếu bất ngờ

Sau 6 đợt công bố, chương trình âm nhạc thực tế Em xinh "say hi" đã chính thức hoàn thiện đội hình với 30 gương mặt nữ nghệ sĩ trẻ trung, cá tính, đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh các rapper Gen Z như Pháo Northside, Danmy, Saabirose, sự góp mặt của hai fashionista đình đám là Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn đã tạo nên bất ngờ thú vị cho người hâm mộ.

Trong số đó, Pháo Northside – chủ nhân bản hit "2 phút hơn" từng vươn ra thị trường quốc tế – mang đến câu chuyện về hành trình âm nhạc vượt biên giới. Ca khúc này từng lọt vào hai bảng xếp hạng Billboard và lan truyền mạnh mẽ tại Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc. Từng đại diện Việt Nam tại Asia Song Festival (Hàn Quốc) và Round Festival (Indonesia), Pháo đến với chương trình với năng lượng tự tin, hiện đại: “Em xinh không chỉ là nơi để khẳng định cá tính mà còn là cơ hội để viết tiếp giấc mơ đưa nhạc Việt chạm tới thế giới”, nữ rapper chia sẻ.

Pháo, Quỳnh Anh Shyn, Châu Bùi hoàn thiện đội hình 30 Em xinh

Một đại diện khác từ Rap Việt mùa 4, Danmy gây chú ý nhờ phong cách trình diễn nội lực, đồng thời là gương mặt đa năng hiếm thấy khi có thể sáng tác ballad, rap và cả biểu diễn múa đương đại. Không dừng lại ở âm nhạc, Danmy khẳng định: “Tôi muốn kể câu chuyện của mình bằng cả hình thể lẫn âm thanh”.

Saabirose – thành viên đội Suboi, nổi lên với bản rap "Răng hay rứa hè", cũng chính thức góp mặt. Sở hữu hơn 100 ca khúc tự sáng tác, Saabirose hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đậm chất riêng. Cô từng gây sốt với "Anh nghĩ em tiếc anh sao" – ca khúc viral mạnh mẽ trên TikTok nhờ phong cách rap sắc sảo, giai điệu bắt tai. Tại Em xinh "say hi", Saabirose được kỳ vọng sẽ không chỉ là một rapper mà là một storyteller bằng âm nhạc.

Bên cạnh các rapper, hai biểu tượng thời trang là Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn đánh dấu lần đầu tiên thử sức tại một chương trình âm nhạc thực tế. Với hơn 3,9 triệu người theo dõi và vị trí top 2 influencer có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Paris, Milan Fashion Week 2024 (theo Launchmetrics), Châu Bùi mang đến hình ảnh một nghệ sĩ không ngại vượt qua giới hạn: “Đây là hành trình thử thách bản thân, học hỏi và kết nối với khán giả qua âm nhạc, thay vì chỉ bằng thời trang”.

Trong khi đó, Quỳnh Anh Shyn – fashion icon có tổng giá trị truyền thông cao nhất thế giới tại Paris Fashion Week Thu/Đông 2024 (1,5 triệu USD) – cho thấy quyết tâm nghiêm túc khi debut trong lĩnh vực âm nhạc. Cô sở hữu khả năng chơi guitar, ca hát và phong cách biến hoá không giới hạn. “Tôi muốn kể câu chuyện bằng âm nhạc và thời trang – hai thứ làm nên tôi của hiện tại”, cô nói.

Từ trái qua: Lamoon Diễm Hằng, Bích Phương, Phương Ly, Ly Ly

Danh sách đầy đủ 30 nghệ sĩ tham gia chương trình Em xinh “say hi” – loạt gương mặt nổi bật của Vpop đến từ nhiều lĩnh vực như âm nhạc, thời trang, sáng tạo nội dung bao gồm: Bích Phương, Phương Ly, Tiên Tiên, Miu Lê, Bảo Anh, Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn, Orange, Phương Mỹ Chi, Juky San, 52Hz, Đào Tử A1J, Lyly, Lâm Bảo Ngọc, Mỹ Mỹ, Vũ Thảo My, Lamoon, Lyhan, Ánh Sáng AZA, Yeolan, Han Sara, Hoàng Duyên, Chi Xê, Maiquinn, Liu Grace, Ngô Lan Hương, Pháo Northside, Danmy, Saabirose, Muộii.

Kế thừa thành công của Anh trai "say hi", Em xinh "say hi" là chương trình tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của Vpop, với tinh thần “Real Aura” – khí chất tỏa sáng từ tài năng, cá tính đến bản sắc riêng biệt, hứa hẹn sẽ bứt phá với âm nhạc chất lượng, thời trang mãn nhãn và tinh thần phụ nữ Việt hiện đại, bản lĩnh. Chương trình sẽ lên sóng từ ngày 31/5/2025 trên HTV2 – Vie Channel, ON-Vie Giải trí và ứng dụng VieON.