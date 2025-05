30 Anh trai say hi cùng hàng chục nghìn khán giả dầm mưa hát ở SVĐ Mỹ Đình

Mặc dù sự kiện bắt đầu vào lúc 19h, nhưng từ đầu giờ chiều, lượng fan đã đổ về sân vận động Mỹ Đình đông đảo. Họ tham gia các hoạt động như check-in, đổi vòng tay, xếp hàng chờ vào khu vực khán đài, chụp ảnh tại photo booth và trao đổi card thần tượng với nhau. Chương trình không chỉ thu hút đông đảo fan từ Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, mà còn có rất nhiều khán giả từ miền Nam đến tham gia.

Các anh trai biểu diễn dưới cơn mưa lớn

Khi bài hát đầu tiên “Ngáo ngơ” cất lên, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống. Tuy nhiên, không ai rời đi, tất cả đều mặc áo mưa và đứng chật kín khu vực sân vận động. Các khán giả vẫn tiếp tục hát theo các ca khúc yêu thích như “Tình đầu quá chén”, “Bao lời con chưa nói”, “Icon” hay “Bảnh”. Dù mưa vẫn đổ tầm tã, những âm thanh của các ca khúc nổi tiếng trong chương trình như một “thỏi nam châm” giữ chân khán giả lại. Họ reo hò, vỗ tay và hát theo từng câu chữ, khiến không khí trở nên nóng bỏng dù trời mưa như trút.

Một số ca khúc như "No Far, No Star" và "Sau đêm nay" lần đầu tiên được trình diễn trên sân khấu. Mỗi tiết mục đều được dàn dựng hoành tráng với các đạo cụ lớn và sự tham gia của dàn vũ công đông đảo. Đặc biệt trong tiết mục "Ngạo nghễ", các vũ công cưỡi mô hình gà trống khổng lồ, mang lại màu sắc vui tươi, sôi động. Quán quân của chương trình, Hieuthuhai, cũng mang đến hit mới nhất của anh – "Nước mắt cá sấu", khiến khán giả thêm phần phấn khích.

MC Trấn Thành, người dẫn dắt chương trình, không thể giấu được sự xúc động khi chứng kiến sự kiên trì và nhiệt tình của khán giả trong cơn mưa lớn. Anh nói với khán giả: "Khán giả ơi, gì mà thương thế! Mưa thế này mà còn đứng đây à?", rồi anh hài hước tiếp lời: "Cảm ơn quý vị, đêm cuối nên trời cũng đổ mưa to chứng kiến tình yêu của chúng ta". Anh cũng không quên hỏi đùa những người vẫn đứng trong mưa: "Còn sức đu không?" Dù thời tiết không thuận lợi, Trấn Thành và các nghệ sĩ vẫn cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện của khán giả, điều này khiến không khí càng thêm sôi động.

Đức Phúc xúc động trước tình cảm của hàng chục nghìn khán giả tại sân Mỹ Đình

Các anh trai thể hiện tình cảm với người hâm mộ

Quang Hùng MasterD ướt sũng trên sân khấu

Các ca sĩ của "Anh trai say hi" như Dương Domic, Hieuthuhai, Quang Hùng MasterD và các thành viên khác vẫn tiếp tục biểu diễn mặc dù mưa vẫn rơi nặng hạt. Dương Domic chia sẻ sau chương trình: “Mùa hè của anh trai và khán giả sẽ không bao giờ kết thúc”. Câu nói của anh khiến cả sân vận động vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Các ca sĩ biểu diễn hết mình, không ngừng nhảy và hát những ca khúc yêu thích của mình như “Mất kết nối” và “Catch me if you can”. Dù sân khấu trơn trượt, các nghệ sĩ vẫn thực hiện những động tác vũ đạo khó và thể hiện các bài hát với tinh thần nhiệt huyết.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất là khi Trấn Thành nói: “Mưa cỡ này mà không về, không lẽ tui tràn xuống tui ôm hôn từng người?”. Những lời chia sẻ của anh khiến khán giả thêm phần xúc động và cổ vũ nhiệt tình hơn. Không chỉ Trấn Thành, nhiều ca sĩ khác cũng không giấu được sự xúc động khi đứng trên sân khấu, nhìn thấy tình cảm của khán giả. Hieuthuhai chia sẻ trong lúc nghỉ giữa các tiết mục: “Đứng trên sân khấu, tôi cảm nhận sự yêu thương của khán giả, quá sức tưởng tượng của tôi”.

Ca sĩ khách mời Bảo Anh biểu diễn dưới cơn mưa

Chương trình tiếp tục và kết thúc vào khoảng 22h30, sớm hơn dự kiến. Mặc dù trời mưa vẫn không ngừng, không khí vẫn rất sôi động. Đặc biệt, khi Trấn Thành và các ca sĩ cất lên câu hát “Say hi never say goodbye” (Nói xin chào, đừng nói tạm biệt), cả khán đài vang lên lời hát này, tạo nên một khoảnh khắc đầy cảm xúc.

Khán giả đội mưa xem "Anh trai say hi"

"Anh trai say hi" được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, với MC Trấn Thành đảm nhận vai trò dẫn dắt. Các ca sĩ tham gia chương trình không chỉ rèn luyện kỹ năng ca hát mà còn nâng cao khả năng trình diễn, vũ đạo, sáng tác để có cơ hội gia nhập đội hình toàn năng. Show có sự góp mặt của hơn 50 ca khúc mới do JustaTee sáng tác cùng 20 producer và nhạc sĩ. Phần chấm điểm cho từng tập được khán giả trường quay quyết định. Chương trình đã đạt triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến, với nhiều tiết mục liên tục đứng đầu xu hướng trên YouTube và TikTok.

Sau khi chương trình kết thúc, chuỗi concert được tổ chức, thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm ở TP.HCM và Hà Nội. Đầu năm, bộ phim về sự kiện cũng nhận được sự chú ý lớn và đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng tại các cụm rạp trên toàn quốc.