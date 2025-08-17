30.000 người đổ về sân Mỹ Đình

Ngọc Ánh - Duy Phạm| 17/08/2025 20:11

Chương trình nghệ thuật “Tự hào là người Việt Nam” diễn ra tối 17/8 tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình thu hút khoảng 30.000 khán giả. Nhiều người chọn trang phục áo in hình cờ đỏ sao vàng, mang thêm nón lá, cờ Tổ quốc đến chương trình.

tp-1.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào là người Việt Nam diễn ra tối 17/8, là sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Chương trình diễn ra tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình.
tp-2.jpg
Dù 20h chương trình mới bắt đầu nhưng khán giả có mặt từ sớm để check-in. Trang phục cờ đỏ sao vàng được ưu tiên lựa chọn. Một số khán giả nữ đeo thêm phụ kiện như khăn, nón in hình cờ Tổ quốc.
tp-6.jpg
Chương trình Tự hào là người Việt Nam dự kiến thu hút khoảng 30.000 khán giả. Sân khấu được thiết kế 360 độ, kết hợp hiệu ứng 3D mapping.
tp-8.jpg
Dòng người đổ về sân Mỹ Đình sau cơn mưa lớn chiều 17/8.
tp-9.jpg
Ban tổ chức thông báo thời gian mở cổng check-in là 17h chiều 17/8. Khán giả di chuyển bắt đầu từ cổng an ninh, làm công tác kiểm tra và được nhân viên hướng dẫn vào khu vực xem chương trình.
tp-4.jpg
Người dân xếp hàng dài trước cổng an ninh. Vé xem chương trình được phát miễn phí và được dán tem an ninh.
tp-5.jpg
Khán giả ở Mỹ Đình đón chờ màn trình diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng như ban nhạc Bức Tường, ca sĩ Dương Trần Nghĩa, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng cùng sự tham gia của 500 nghệ sĩ, diễn viên múa.
tp-7.jpg
Ban tổ chức khuyến khích khán giả nên mang một chiếc túi nhỏ, đeo chéo trước người để dễ dàng quản lý đồ dùng và thuận tiện di chuyển.
tp-kdfkg.jpg
Chia sẻ về ý tưởng dàn dựng, tổng đạo diễn chương trình Nguyễn Trung Dũng cho biết chương trình được sắp xếp theo 3 chương: Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam, Một Việt Nam - Triệu trái tim và Tự hào là người Việt Nam. Thiết kế sân khấu lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất.
tp-000.jpg
Cuối chương trình, khán giả có cơ hội chiêm ngưỡng màn pháo hoa đặc sắc.
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/30000-nguoi-do-ve-san-my-dinh-post1770097.tpo
