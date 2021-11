30,000 người bị kẹt trong Disneyland Thượng Hải vì một ca dương tính nCoV

Bản tin ngày 31/10 cho biết 14 tỉnh thành của Trung Quốc hiện đang bị ảnh hưởng và các biện pháp nghiêm ngặt đang áp dụng đã ảnh hưởng đến các lĩnh vực giải trí khác, chẳng hạn như triển lãm. Buổi ra mắt rất được mong đợi của tập phim mới nhất James Bond No Time to Die đã mở màn thấp hơn một chút so với dự kiến ​​vào cuối tuần trước trong bối cảnh rạp chiếu phim ở Bắc Kinh đóng cửa.

Trung Quốc có ba thành phố chứa tổng cộng sáu triệu người bị phong tỏa vào tuần trước, AFP đưa tin.

Việc đóng cửa Disneyland Thượng Hải và các biện pháp được gọi là "zero Covid" khác được đưa ra khi Trung Quốc, quốc gia hơn một tỷ dân, chỉ ghi nhận 48 trường hợp dương tính vào thứ Bảy, tăng so với 43 trường hợp vào thứ Hai đầu tuần. Thành phố quê hương của Disneyland, California, có khoảng 40 triệu cư dân và đã ghi nhận hơn 6.000 trường hợp dương tính mỗi ngày vào cuối tuần.