3 trạng thái biến bộ não thành 'cỗ máy hiệu suất'

‏Trong thời đại số, khả năng tập trung trở thành một trong những “kỹ năng vàng” để mỗi người tồn tại và phát triển. Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ chúng ta lại sống trong môi trường đầy rẫy sự xao nhãng: điện thoại thông minh luôn kêu “ting ting”, mạng xã hội cuốn hút, và hàng trăm email dồn về mỗi ngày. Vậy làm sao để duy trì sự chú tâm và phát huy tối đa năng lực não bộ? Các nhà khoa học cho rằng, con người có thể khai thác ba trạng thái tập trung đặc biệt để không chỉ làm việc hiệu quả hơn mà còn sáng tạo và hạnh phúc hơn.‏

‏1. “Nước rút” cùng deadline‏

‏Nhiều người có thói quen để đến sát giờ mới bắt đầu làm việc, nhưng lại bất ngờ hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn. Đây chính là lúc hormone adrenaline vốn gắn với sự căng thẳng được giải phóng. Nó buộc bộ não dồn toàn bộ nguồn lực vào một mục tiêu cụ thể. Một lập trình viên có thể hoàn thiện hàng trăm dòng code chỉ trong đêm cuối cùng trước khi bàn giao sản phẩm; hay một content creator hoàn thành video ngay trước giờ đăng. Những lúc ấy, áp lực trở thành chất xúc tác khiến não bộ tập trung tối đa. ‏

“Nước rút” cùng deadline. Ảnh | Pexels

‏Tuy nhiên, nếu quá lệ thuộc vào trạng thái này, con người dễ rơi vào vòng luẩn quẩn: càng trì hoãn thì càng phụ thuộc vào áp lực, lâu dài gây mệt mỏi và giảm khả năng tập trung bền vững. Các chuyên gia khuyến nghị nên “chia nhỏ” deadline thành nhiều mốc trung gian. Thay vì dồn cả dự án vào ngày cuối cùng, hãy đặt mục tiêu hoàn thành từng phần nhỏ trước đó để tạo áp lực vừa đủ mà vẫn giữ được nhịp độ ổn định.‏

‏2. Chìm trong “dòng chảy”‏

‏ Nếu deadline tạo ra sự tập trung ngắn hạn, nhà tâm lý học Mihaly Csíkszentmihályi mô tả “trải nghiệm tối ưu” tâm trí hay còn gọi là “Flow” - trạng thái chú tâm sâu sắc và bền vững. Ông cho rằng khi rơi vào dòng chảy, con người gần như “quên” thời gian và không gian, hoàn toàn đắm chìm trong hoạt động đang làm một cách hạnh phúc. ‏

‏Một nhà thiết kế có thể miệt mài chỉnh sửa chi tiết suốt nhiều giờ mà không thấy mệt mỏi, hay một lập trình viên viết hàng trăm dòng code liền mạch trong sự hứng khởi. Đặc điểm của “Flow” là sự cân bằng giữa thử thách và năng lực. Nếu công việc quá dễ, ta sẽ chán nản; nếu quá khó, ta dễ nản lòng. ‏

‏Do đó, để nuôi dưỡng trạng thái này, mỗi người cần lựa chọn nhiệm vụ vừa đủ khó, đồng thời loại bỏ yếu tố xao nhãng. Việc tắt thông báo điện thoại, tạo không gian làm việc yên tĩnh, và đặt mục tiêu tập trung tối thiểu 30 phút liên tục sẽ giúp não bộ dễ dàng bước vào dòng chảy hơn. Nhiều nghệ sĩ, vận động viên hay doanh nhân thành công đều thừa nhận những thành tựu xuất sắc nhất thường ra đời trong chính trạng thái này. ‏

Cuốn sách “Flow - Dòng chảy” của tác giả Csíkszentmihályi

‏ ‏

‏Cuốn sách “Flow - Dòng chảy” của tác giả Csíkszentmihályi cũng là một nguồn tham khảo đáng tin cậy và nên đọc khi bạn muốn biết nhiều hơn về trạng thái này. Sau khi đọc xong cuốn sách thì bạn sẽ biết cách chọn lọc, xử lý thông tin khi chúng đi vào tâm thức, nắm giữ được những bí quyết để tối ưu sự tập trung, làm việc hiệu quả, và sống một cuộc đời trọn vẹn.‏

‏3. Khi lơ đãng lại là mảnh đất sáng tạo‏

‏Ngược lại với trạng thái dòng chảy, đôi khi sự tập trung không mang đến giải pháp. Có không ít trường hợp ý tưởng bất ngờ xuất hiện khi ta đang… chẳng làm gì cả: tắm, đi bộ, ngồi cà phê ngắm mưa. Đó là lúc não bộ ở trong một trạng thái tưởng chừng lơ đãng nhưng lại mở ra các kết nối mới trong tư duy. ‏

‏Nhiều nghiên cứu thần kinh học cho thấy sự sáng tạo thường nảy sinh từ sự ‘luân phiên’ giữa tập trung cao độ và những phút nghỉ ngơi tưởng chừng lơ đãng. Không ngẫu nhiên mà Einstein từng thừa nhận: ‘Những ý tưởng hay nhất của tôi đến khi tôi đang đi dạo.’ Chính vì vậy mà một số doanh nghiệp lớn hiện nay còn thiết kế không gian làm việc với khu vực thư giãn, quán cà phê mini, hay thậm chí khuyến khích nhân viên đi dạo ngắn trong giờ làm để nuôi dưỡng những khoảnh khắc sáng tạo tình cờ này. ‏

‏Điều đáng chú ý là cả ba trạng thái: áp lực từ deadline, sự chú tâm trong dòng chảy, và những phút lơ đãng sáng tạo đều cần thiết như nhau. Vấn đề không phải ở việc chọn trạng thái nào, mà là cách chúng ta biết tận dụng đúng lúc. Cần tốc độ, hãy tận dụng áp lực hợp lý. Muốn làm việc bền vững, hãy rèn luyện khả năng chú tâm. Tìm kiếm ý tưởng mới, hãy cho phép mình thư giãn. ‏