3 tiến sĩ trẻ liên tiếp qua đời phơi bày mặt trái khắc nghiệt của giới học thuật

Khi chiến lược tự lực và đổi mới công nghệ của Trung Quốc tăng tốc trong bối cảnh cạnh tranh với Mỹ, giới chuyên gia cảnh báo: Việc “tái cấu trúc hệ sinh thái khoa học” đang trở thành ưu tiên quốc gia nhưng lại dễ bỏ quên đời sống và sức khỏe của chính những con người trong hệ thống.

Những cái chết liên tiếp gây chấn động giới học thuật

3 nhà khoa học trẻ triển vọng liên tiếp qua đời, dù các trường chưa ra thông báo chính thức, đã dấy lên làn sóng chỉ trích hệ thống nhân tài méo mó - nơi cạnh tranh khốc liệt đẩy các nhà nghiên cứu trẻ tới giới hạn chịu đựng.

Những vấn đề bị chỉ ra gồm: Cuộc đua "thăng tiến hay bị đào thải” (up or out) để giành vị trí biên chế, cơ hội xin quỹ nghiên cứu ngày càng hẹp và khối lượng công việc đè nặng. Giáo sư Guo Yingjian (Đại học Nhân dân, Bắc Kinh) nhận xét: "Hiện tượng nhiều học giả trẻ qua đời sớm như vậy hiếm thấy ở các quốc gia khác".