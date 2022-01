3 thực phẩm kích thích tế bào ung thư, 4 loại thức ăn có tính kiềm ức chế ung thư phát triển, ăn đúng sẽ không sợ bệnh, tăng tuổi thọ

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai trên thế giới với số ca mắc và tử vong đang tăng dần theo từng năm. Theo ước tính của WHO, số ca mắc ung thư trên toàn thế giới có thể tăng 60% trong 20 năm tới.



Theo số liệu thống kê của cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IACR, thuộc WHO) vừa công bố về tình hình ung thư hiệu chỉnh theo độ tuổi của 185 quốc gia, vùng lãnh thổ năm 2020 thì so với năm 2018, thế giới ghi nhận thêm hơn 2 triệu ca mắc mới ung thư, lên gần 19,3 triệu ca và số ca tử vong tăng từ 9,6 triệu ca (2018) lên 9,96 triệu ca (2020).

Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2020, tình hình mắc và tử vong do ung thư trên toàn thế giới đều có xu hướng tăng. Tại Việt Nam ước tính có 182.563 ca mắc mới, 122.690 ca tử vong do ung thư trên tổng số 97,3 triệu dân. Tức là, cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư.



Trên thực tế, mọi người đều có khả năng mắc bệnh ung thư, bởi vì cơ thể chúng ta có gen sinh ung thư và gen ức chế khối u. Tuổi càng lớn thì nguy cơ mắc bệnh ung thư càng cao.



Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta cũng có thể ăn nhiều thực phẩm có tác dụng phòng và chống ung thư, ức chế sản sinh ung thư, tăng cường miễn dịch và kéo dài tuổi thọ.



Tế bào ung thư sợ 4 loại thức ăn có tính kiềm, nên ăn nhiều để tăng cường miễn dịch



1. Tỏi

Các nguyên tố vi lượng và allicin, selen trong tỏi có thể ngăn ngừa và chống ung thư. Ăn tỏi đồng thời còn ức chế sự lây lan của các tế bào ung thư trong cơ thể, nâng cao sức đề kháng và khả năng miễn dịch của cơ thể. Đặc biệt, ăn nhiều tỏi hơn trong mùa đông còn giúp tiêu viêm, khử trùng và tăng cường thể lực. Nhờ đó cũng tăng cường sức khỏe và phòng bệnh tốt hơn.

2. Măng tây

Măng tây được mệnh danh là "vua chống ung thư" nhờ có chứa chất asparagin. Asparagin có tác dụng thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của tế bào, nhờ đó có thể ngăn chặn sự bài tiết của tế bào ung thư và ức chế sự phát triển của ung thư. Nó cũng có thể đảo ngược tình trạng của các tế bào ung thư, tăng cường khả năng kháng virus của cơ thể, ngăn ngừa ung thư bàng quang, ung thư phổi, ung thư da và các bệnh ung thư khác.