3 thay đổi luật quan trọng của Premier League sau khi Slot lên tiếng

Premier League sẽ điều chỉnh luật trước mùa giải mới 2025 - 2026 và HLV Arne Slot của Liverpool sẽ vui mừng trước sự thay đổi này. 3 thay đổi luật quan trọng của Premier League mùa 2025 - 2026 đã được đưa ra.

BTC giải Premier League xác nhận một số điều chỉnh khá quan trọng mùa 2025 - 2026. Công tác chuẩn bị cho mùa giải mới đã được tiến hành thuận lợi. 20 CLB Ngoại hạng Anh sẽ bắt đầu mùa giải mới vào cuối tuần này, với nhà đương kim vô địch Premier League Liverpool khởi động chiến dịch bằng cách chào đón Bournemouth đến Anfield.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè còn kéo dài đến hết ngày 1-9, nhưng các CLB sẽ phải học một số luật mới ở Premier League. Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) vừa công bố ba thay đổi lớn mà cả HLV và cầu thủ đều cần lưu ý.