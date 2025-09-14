3 tháng công an

Việc Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa mạnh tay triệt xóa các băng, ổ nhóm giang hồ núp bóng doanh nghiệp ở Thanh Hóa đã để lại sự đồng thuận rất lớn trong nhân dân. Bởi, trong một thời gian dài, các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động không chỉ gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa.

Đại ca Tuấn "thần đèn" - trùm giang hồ khét tiếng bậc nhất xứ Thanh. Ảnh: BCA

Tuấn "thần đèn" - trùm giang hồ khét tiếng

Trưa ngày 26-5, hàng chục cảnh sát đồng loạt xuất hiện trên nhiều tuyến đường sầm uất ở TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) thực hiện phong tỏa, khám xét nhiều ngôi nhà liên quan tới một giang hồ cộm cán xứ Thanh khiến nhiều người dân tò mò.

Đến ngày 2-6, dư luận tỏ tường khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, tức Tuấn "thần đèn") - một đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi cho vay nặng lãi, siết nợ, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản...

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Tuấn "thần đèn" bị bắt với 2 tội danh "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Tuấn đã thành lập, điều hành hàng chục doanh nghiệp được Thanh Hóa cấp phép khai thác khoáng sản. Tuấn chỉ đạo các đối tượng liên quan khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất quy định, với tổng khối lượng đặc biệt lớn; kê khai, báo cáo sai nhằm trốn thuế.