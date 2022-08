3 tác hại đáng chú ý khi tái sử dụng dầu ăn thường xuyên

Chưa kể, việc ăn thực phẩm được chiên bằng dầu tái sử dụng sẽ tạo cảm giác nóng trong dạ dày và cổ họng. Đây là hiện tượng cho thấy tiết dịch acid dạ dày tăng cao bất thường trong cơ thể. Nếu gặp tình trạng này, nên nhanh chóng từ bỏ thói quen không tốt khi dùng dầu ăn chiên đi chiên lại.

Ung thư

Một trong những tác hại nguy hiểm nhất khi ăn những món tái sử dụng dầu. Lý do là bởi dầu ăn đã qua sử dụng sẽ làm mất các chất dinh dưỡng, giải phóng các gốc tự do. Dần dần, những gốc tự do trên có thể gây ảnh hưởng sức khoẻ nếu để lâu dài, đồng thời giảm đi sức đề kháng hoặc nặng hơn là có nguy cơ mắc ung thư.

Vì thế, các chuyên gia sức khoẻ khuyến cáo rằng, các bà nội trợ nên chuẩn bị 2 loại dầu ăn. Một loại dầu ăn có thể để chế biến ở nhiệt đồ vừa phải như dầu olive, dầu hạnh nhân... Còn loại dầu khác như dầu đậu nành, dầu quả bơ... sẽ có sức chịu mức nhiệt cao hơn.