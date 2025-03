3 phim nóng bỏng nhất của Anne Hathaway, 'biểu tượng sắc đẹp thế kỷ 21'

Cô bắt đầu mối quan hệ với Jamie (do Jake Gyllenhaal thủ vai), một nhân viên kinh doanh dược phẩm quyến rũ. Bộ phim không chỉ khắc họa mối tình lãng mạn đầy cảm xúc mà còn đề cập đến những thách thức khi Maggie phải đối mặt với căn bệnh Parkinson.

Sự kết hợp ăn ý giữa Hathaway và Gyllenhaal, cùng với những cảnh quay táo bạo, thiêu đốt màn ảnh đã tạo nên một tác phẩm đáng nhớ trong sự nghiệp của cả hai diễn viên.

3. Di nguyện của cha (The Last Things He Wanted, 2020)

Di nguyện của cha từng được kỳ vọng nhờ sự góp mặt của Anne Hathaway và tài tử hạng A Ben Affleck. Tuy nhiên, bộ phim không đạt thành tích như mong đợi.