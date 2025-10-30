3 nhà khoa học đạt Giải thưởng Quả cầu vàng 2025 đang làm việc ở nước ngoài

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng được trao cho 10 nhà khoa học trẻ vào tối 29/10. Giải thưởng do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trao hằng năm, mỗi năm có tối đa 10 cá nhân là những tài năng trẻ không quá 35 tuổi.

Năm nay, hai chủ nhân giải thưởng trẻ nhất sinh năm 1995: TS. Vũ Thái Học, Giảng viên Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin và Chuyển đổi số, Trường Đại học Thủ Dầu Một và Ths. Nguyễn Bá Mạnh, Nghiên cứu viên, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chỉ có một nhà khoa học nữ trong top 10 Quả cầu vàng năm 2025, đó là TS. Đặng Thị Lệ Hằng, sinh năm 1992, đến từ Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam với công trình Phát triển vật liệu y sinh thông minh từ polymer tự nhiên, có khả năng tái tạo mô và hỗ trợ điều trị bệnh lý mạn tính.