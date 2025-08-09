3 người Trung Quốc sát hại tài xế taxi vì sợ bị đưa qua Campuchia

Do không liên lạc được với A Yang, cả ba thống nhất lên kế hoạch dùng áo siết cổ, đồng thời dùng pin sạc dự phòng đánh ngất tài xế để cướp xe.

Trong quá trình đi, Luo Shen Jun phát hiện bản đồ trên xe hiển thị điểm đến là Campuchia, lo sợ nên cả nhóm bàn bạc tìm cách quay về Trung Quốc.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, khi taxi dừng ăn tối tại huyện Mộ Đức cũ (tỉnh Quảng Ngãi), các bị cáo phân chia nhiệm vụ. Đến rạng sáng, khi xe vừa rời cây xăng trên Quốc lộ, nhóm này siết cổ anh H khiến nạn nhân ngất xỉu. Huang Jie Cheng điều khiển xe chạy đến đoạn đường vắng, vứt tài xế xuống đường, khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, cả ba tiếp tục lái xe ngược ra Bắc. Trên đường đi, Luo Shen Jun ném bỏ hai chiếc điện thoại của nạn nhân để tránh bị theo dõi định vị, đồng thời lấy đi số tiền hơn 3,5 triệu đồng cùng 100 Nhân dân tệ.

Khi đến Quảng Bình, xe bị CSGT ra hiệu lệnh dừng kiểm tra nhưng các bị cáo không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy đuổi, khống chế, bắt giữ.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện hồ sơ, lời khai, luận tội và các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Huang Jie Cheng 12 năm tù về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng cộng 19 năm tù; Luo Shen Jun 9 năm tù về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng cộng 13 năm tù; Gan Ying 8 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng cộng 11 năm tù.