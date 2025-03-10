3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai tử vong với nhiều vết thương

03/10/2025 18:43

3 người trong gia đình được phát hiện tử vong tại nhà ở Đồng Nai với nhiều vết thương

Ngày 3-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Đak Nhau điều tra vụ án mạng làm 3 người tử vong.

Sáng cùng ngày, Công an xã Đak Nhau nhận tin báo có người tử vong.

Tại hiện trường, công an phát hiện chủ nhà là ông Đỗ Duy Th. (SN 1977) và bà Chu Hồng H. (SN 1977) đã tử vong. Gần đó, người thân là Đỗ Tiến Th. (SN 2014) cũng tử vong. 

Trong nhà các vật dụng xáo trộn, các nạn nhân bị những vết thương tích trên người. 

Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng.

3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai tử vong với nhiều vết thương- Ảnh 1.
3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai tử vong với nhiều vết thương- Ảnh 2.
3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai tử vong với nhiều vết thương- Ảnh 3.
3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai tử vong với nhiều vết thương- Ảnh 4.
Người dân gần hiện trường theo dõi sự việc

            3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai tử vong với nhiều vết thương
