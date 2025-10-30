3 người bị lũ cuốn trôi khi qua cầu ngập ở Quảng Ngãi

Sáng 30-10, ông Đặng Xuân Trung, Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết chính quyền địa phương phối hợp lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh LBH (25 tuổi, ngụ xã Sơn Tịnh) bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi đi qua cầu Cống Kiến ở thôn Lộc Nam tối 29-10.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 29-10, anh H đi làm về, điều khiển xe máy qua cầu Cống Kiến thì gặp đoạn nước lũ tràn mạnh qua cầu. Do nước dâng cao, dòng chảy xiết, anh H bị cuốn trôi xuống dòng nước.