3 ngày đầu nghỉ lễ, Quảng Ninh thu hơn 2.000 tỷ đồng từ du lịch

Cụ thể, tổng số khách du lịch là khoảng 790.000 lượt (đạt 114% so với cùng kỳ). Tổng số khách lưu trú khoảng 327.000 lượt (đạt 111% so với cùng kỳ). Tổng thu du lịch ước đạt 2.173 tỷ đồng (đạt 142% so với cùng kỳ).