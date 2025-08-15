3 năm yêu của Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh: Đầy rẫy hint chất lượng, lộ ảnh bụng bầu khệ nệ, chốt hạ cặp song sinh mới đỉnh!

Sau sản phẩm Gieo quẻ, Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh rất ít tương tác hay nhắc đến nhau trên mạng xã hội. Đến tận 7 tháng sau, nam rapper gây bất ngờ khi "phá lệ" tham dự họp báo ra công bố album mới của Hoàng Thùy Linh. Ai cũng biết Đen Vâu vốn kín tiếng, hiếm tham gia các sự kiện giải trí. Nhưng chủ nhân ca khúc Bánh Trôi Nước lại là "ngoại lệ" của anh.

Đáp lại những phát biểu chân thành của Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh cũng thổ lộ: "Phần của anh Đen đã làm cho ca khúc này trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Thực sự những điều Linh và anh Đen muốn nói đến chỉ là trong cuộc sống ai cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, kể cả 2 anh em chúng tôi. Nhưng chuyện cũ thì bỏ qua, còn hiện tại và tương lai sẽ thật hạnh phúc và bình an!".

Thời điểm đó, trong các sự kiện quảng bá sản phẩm, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu khiến dân tình xôn xao khi luôn dành những lời khen có cánh, sự ưu ái dành cho đối phương. Nam rapper từng gọi đàng gái vô cùng thân mật là "Linh" dù anh nhỏ hơn 1 tuổi. Đối với sản phẩm Gieo quẻ, Đen cho biết mọi công sức đều thuộc về Hoàng Thùy Linh và bản thân chỉ góp chút sức.

Mối lương duyên của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu bắt đầu khi cả hai có cú bắt tay hợp tác trong dự án âm nhạc Gieo Quẻ, ca khúc mang màu sắc dân gian hiện đại, kết hợp chất rap đặc trưng của Đen và giọng hát giàu cảm xúc của Linh. Màn kết hợp của họ tạo nên cơn sốt trong làng nhạc Việt. Ca khúc không chỉ nhanh chóng leo top trending các bảng xếp hạng âm nhạc mà còn được xem như “dấu ấn định mệnh” mở ra chuỗi hợp tác ăn ý giữa hai nghệ sĩ, đồng thời cũng khơi nguồn cho hàng loạt đồn đoán về mối quan hệ vượt ngoài ranh giới đồng nghiệp giữa Đen - Linh.

Và đến sáng 15/8, cả MXH đều bùng nổ với hình ảnh Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu lộ diện cùng con song sinh ở Tam Đảo - quê nhà của giọng ca Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp sao bên nhóc tỳ của mình chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho chuyện tình cảm úp úp mở mở của họ.

Nhắc đến 1 trong những cặp đôi gây tò mò bậc nhất Vbiz hiện nay, cái tên Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh gần như là câu trả lời mặc định của mọi khán giả. Họ vướng nghi vấn hẹn hò bí mật, đã làm lễ ăn hòi, có con chung nên mỗi lần cùng xuất hiện Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh lại khiến khán giả “đứng ngồi không yên”. Thế nhưng, cho đến nay, cả hai vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng, không một lần xác nhận hay phủ nhận về mối quan hệ của mình.

Ở buổi họp báo công bố album LINK, Đen Vâu không đi thảm đỏ mà đến sau và ngồi vào một vị trí kín đáo để lặng lẽ quan sát. Khi được Hoàng Thuỳ Linh mời lên sân khấu để nhận hoa cảm ơn thì Đen Vâu mới lộ diện. Trên sân khấu, anh đứng ở rìa ngoài cùng và ánh mắt hướng về phía Hoàng Thuỳ Linh.

Đầu năm 2023, MXH dậy sóng trước thông tin Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đã bí mật tổ chức lễ ăn hỏi ở quê nhà đàng gái tại Tam Đảo. Khi đó, chúng tôi cũng đã có mặt ở quê Hoàng Thuỳ Linh để tìm hiểu sự việc này và nhận được nhiều thông tin bất ngờ từ những người hàng xóm.

Cụ thể, khi được hỏi về tin vui của gia đình Hoàng Thuỳ Linh thì một người phụ nữ sinh sống tại khu vực nhà ông Hoàng Thanh Long - bố ruột của nữ ca sĩ đã khẳng định: "Phải, chuẩn bị cưới rồi. Tôi không nhìn thấy cảnh đám hỏi nhưng hôm nọ tôi sang phụ nấu ăn thì mợ dâu của Linh nói cho tôi biết". Một người đàn ông gần đó chia sẻ thêm: "Đám hỏi ở dưới Hà Nội chứ không phải ở đây, diễn ra vào 1 tháng trước rồi. Không biết bao giờ cưới nhưng có ăn hỏi rồi". Nguồn tin cho biết chính chú ruột của Hoàng Thuỳ Linh đã chia sẻ tin vui này.

Những người sống cạnh nhà của Hoàng Thuỳ Linh kể rằng nữ ca sĩ và Đen Vâu thường về chơi nhưng luôn giấu kín mặt. Vào ngày 12/1/2023, người thân của Đen Vâu đã đến nhà của Hoàng Thuỳ Linh để thăm hỏi, bố nữ ca sĩ tổ chức tiệc rất linh đình. Nhiều người hàng xóm cho biết từ ngày con gái đã được "chốt đơn", bố Hoàng Thuỳ Linh rất phấn khởi, nấu một nồi bánh chưng to và luôn khoe con rể với mọi người.

Chúng tôi cũng có mặt tại quê của Đen Vâu - chợ Vườn Đào (TP Hạ Long, Quảng Ninh) để tìm hiểu tin tức liên quan đến 2 nghệ sĩ. Tại đây, chúng tôi biết được trước kia nhà riêng của gia đình Đen Vâu nằm tại dốc Hải Quân (Bãi Cháy, TP Hạ Long) nhưng nay đã chuyển về khu Cái Lân (Bãi Cháy, TP Hạ Long). Nam rapper mua cho gia đình căn nhà mới khang trang, nằm ở vị trí mặt tiền nhưng luôn đóng cửa, che rèm.

Khi đó, bà H - bác ruột (chị gái của bố Đen Vâu) - cũng đang sinh sống tại khu nhà cũ của Đen Vâu ở dốc Hải Quân cung cấp nhiều thông tin thú vị. Cụ thể, khi nhận được câu hỏi về hôn lễ của cháu trai và Hoàng Thuỳ Linh, bác gái của Đen Vâu chia sẻ: "Cô chắc thế. Chắc ra Giêng sẽ cưới. Đám hỏi tổ chức trong miền Nam". Bác của Đen Vâu còn khẳng định có sự việc gia đình nam rapper vừa lên nhà Hoàng Thuỳ Linh để thăm hỏi vào mấy ngày trước.

Trước loạt thông tin cực "uy tín" được lan truyền, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu vẫn không lên tiếng. Đến ngày 15/1, nam rapper đăng tâm thư, nhưng không hề phủ nhận việc "chốt đơn" Hoàng Thuỳ Linh: "Từ trước đến giờ Đen không nhắc nhiều về gia đình và chuyện cá nhân bởi muốn đời sống âm nhạc chỉ gói gọn xung quanh những giai điệu và lời hát. Sự việc liên quan đến cuộc sống của Đen, đặc biệt những chuyện vui, có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người... Đen hứa sẽ là người đầu tiên sẵn sàng chia sẻ thành thật với mọi người về mình khi Đen thấy mình đã suy nghĩ thấu đáo. Còn hiện tại Đen đang dồn hết sức cho công việc để đền đáp sự ủng hộ của khán giả".

Vào tháng 3/2023, khi được hỏi trực tiếp thông tin đã tổ chức lễ ăn hỏi, Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ trong chương trình Talksoul giải thích vòng vo: "Thật ra khi bước vào công việc này, em có đủ mộng mơ cho âm nhạc của mình. Tuy nhiên, em cũng cần có sự tỉnh táo để bước qua những điều người ta đang thêu dệt. Nếu 1 trong 2 thôi thì anh cũng sẽ rất khó để bước trên bất cứ con đường nào trong cuộc sống. Em nghĩ rằng em chẳng còn cách nào khác. Em muốn bảo vệ đồng đội, bảo vệ khán giả, bảo vệ những người thương em và âm nhạc của em. Em phải chọn bảo vệ mình để không làm ảnh hưởng đến họ".