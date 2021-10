3 năm thực hiện bảo hộ 40.594 công dân

một giờ trước Tin pháp luật

(CAO) Chiều 27-10, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, Công an TP Tam Kỳ đã tạm giữ khẩn cấp Lê Hữu Vũ (33 tuổi), Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đô thị huyện Thăng Bình và Trần Thanh Dũng (34 tuổi), Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn - Kỹ thuật Xây dựng Đại Bình An vì liên quan đến hành vi dàn xếp đấu thầu, vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.