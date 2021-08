3 mỹ nhân Việt bị dân mạng tấn công vì thích 'rao giảng đạo lý'

Chi Pu bị mỉa mai "dốt văn lại thích làm nữ hoàng đạo lý"

Mới đây, Chi Pu bỗng trở thành tâm điểm chú ý khi bị dân mạng xóc xiểm đời tư. Nguyên nhân xuất phát từ clip của người đẹp, chia sẻ quan điểm về câu nói: "Hãy lấy vết thương của mình để chữa lành cho người khác".

Chi Pu cho biết, con người ai cũng trải qua đau thương, buồn bã, nhưng tất cả điều đó đều không hề vô nghĩa. Bởi rất có thể ở ngoài kia, có người cần đến những nỗi đau của mình, để có thể cảm thông với nỗi đau của họ.

Clip khiến Chi Pu bị mỉa mai.

Ngay khi clip lên sóng, Chi Pu đã vấp phải phản ứng gay gắt từ nhiều cư dân mạng. Họ cho rằng người đẹp ăn nói sáo rỗng, trừu tượng, gây khó hiểu cho người nghe, thiếu sức thuyết phục.

Thậm chí, cách nhấn nhá cũng như biểu cảm khi "diễn thuyết" của hotgirl sinh năm 1993 cũng bị nhận xét "giả trân". Khuyên Chi Pu "đừng cố tỏ ra là người trưởng thành", một số tài khoản còn mỉa mai "dốt văn lại thích làm nữ hoàng đạo lý".