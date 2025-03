3 mỹ nhân phim Hàn 18+ nổi bật gần đây: 'Lần đầu' của ngọc nữ làm mạng xã hội dậy sóng

Trong phim, cô hóa thân thành một tiếp viên hàng không sang chảnh nhưng đầy mưu mô, tham gia vào những màn trả thù kịch tính. Không chỉ nổi bật với diễn xuất sắc bén, những cảnh phim táo bạo, trần trụi, thiêu đốt màn hình của Cha Joo Young cũng thu hút sự chú ý lớn.



Trước đó, cô từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Cheese in the Trap, Wok of Love và The Spies Who Loved Me.

3. Kang Hae Lim

Kang Hae Lim là gương mặt trẻ đang lên, gây chú ý với vai chính trong bộ phim 18+ Somebody. Trong phim, cô bị cuốn vào mối quan hệ nguy hiểm với một kẻ sát nhân. Bộ phim không chỉ gây sốc với nội dung kịch tính mà còn bởi những cảnh quay táo bạo của Kang Hae Lim.