3 mục tiêu lớn của Tuần lễ Nông sản Việt 2025

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long, trước hết, Tuần lễ Nông sản Việt 2025 là dịp quảng bá, giới thiệu những sản phẩm nông sản tiêu biểu, đặc sản vùng miền đạt chuẩn chất lượng đến với người tiêu dùng trong nước và bạn bè quốc tế. Thông qua đó, ngành nông nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội khẳng định chất lượng, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị xuất khẩu.

Mục tiêu thứ hai của chương trình là kết nối cung cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại, sàn thương mại điện tử và các doanh nghiệp xuất khẩu. Đây là cầu nối giúp nông sản Việt tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả, ổn định đầu ra và hướng tới chuỗi tiêu thụ bền vững.

Mục tiêu thứ ba tập trung vào xây dựng thương hiệu và nâng cao nhận diện nông sản Việt, gắn với tiêu chí chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc. Thứ trưởng khẳng định, đây là bước đi quan trọng để nông sản Việt vươn lên cạnh tranh sòng phẳng với sản phẩm ngoại nhập, đồng thời củng cố niềm tin người tiêu dùng.