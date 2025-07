3 mẫu xe SUV cỡ B mới giá hơn 600 triệu đồng dành cho khách hàng Việt

Lynk & Co 06 Core Plus

Sau một năm ra mắt thị trường ô tô Việt Nam, nhà phân phối thương hiệu Lynk & Co mới đây đã bổ sung thêm phiên bản Core Plus cho dòng xe 06 có giá bán thấp hơn, chỉ 679 triệu đồng, giúp khách hàng có thêm sự lựa chọn với chi phí rẻ hơn.

Phiên bản Core Plus giá rẻ hơn là sự bổ sung cần thiết để Lynk & Co 06 có thêm sức cạnh tranh. Ảnh: Greenlynk

Dù giảm 50 triệu đồng so với bản Hyper Pro ra mắt trước đó, nội ngoại thất của Lynk & Co 06 Core Plus gần như giống hệt nhau về thiết kế.

Xe vẫn được trang bị động cơ 1.5 Turbo cho công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số DCT ly hợp kép ướt 7 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước.

Tuy nhiên, sự khác biệt trên Lynk & Co 06 Core Plus chủ yếu đến từ các trang bị tiện nghi. Phiên bản giá rẻ sẽ thiếu vắng điều hòa tự động 2 vùng độc lập, gạt mưa tự động, hệ thống làm sạch không khí cabin chủ động, tự động mở cửa không cần chìa khóa hay kính lên xuống 1 chạm chống kẹt chỉ có ở phía người lái.