3 mẫu sedan bán chạy vẫn tiếp tục cuộc đua giảm giảm giá đầu tháng 8

Thậm chí, một số đại lý còn đang giảm tới 100% lệ phí trước bạ cho mẫu Hyundai Accent tồn kho (có năm sản xuất 2024) với số lượng hạn chế. Mức giảm trên tương đương với ưu đãi 44-57 triệu đồng. Như vậy, nếu chịu "thiệt" 1 đời, khách hàng có thể sở hữu Hyundai Accent với giá khoảng 394-512 triệu đồng, rẻ hơn khá nhiều so với đối thủ Toyota Vios.

Với giá niêm yết của Honda City cho 3 phiên bản G, L và RS là 499, 539 và 569 triệu, mức giảm giá trên giúp giá bản tiêu chuẩn của City chỉ còn 449 triệu đồng, bản giữa City L xuống còn 485 triệu, còn phiên bản cao cấp nhất City RS có giá khoảng 510 triệu đồng, rất cạnh tranh so với 2 đối thủ Toyota Vios hay Hyundai Accent.

Trong phân khúc sedan cỡ B nói riêng và tất cả dòng sedan nói chung, ba mẫu xe Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City vẫn là những cái tên nổi bật nhất, dù không phải là những mẫu xe có giá rẻ nhất phân khúc.

Trong đó, Vios - mẫu xe chủ lực của nhà Toyota vẫn dẫn đầu với tổng cộng 5.265 chiếc trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Xếp sau là Hyundai Accent với doanh số lũy kế 3.793 chiếc, giảm 24% so với cùng kỳ và đang tỏ ra "hụt hơi" trước đối thủ Vios. Bám sát ngay phía sau là Honda City với 3.585 chiếc, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ năm 2024.