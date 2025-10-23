3 mẫu iPhone sắp ra mắt cho cuộc ‘đại cách mạng’ của Apple

iPhone Fold: Khởi đầu kỷ nguyên gập của Apple

Theo chuỗi tin đồn dày đặc từ các nguồn rò rỉ đáng tin cậy, iPhone Fold — chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple — dự kiến ra mắt vào năm 2026, mở màn cho ba năm liên tiếp đổi mới thiết kế lớn nhất trong lịch sử iPhone.

iPhone Flip — mẫu iPhone gập dọc mang phong cách “vỏ sò” nhỏ gọn giống Galaxy Z Flip. Ảnh: AppleInsider

Nguồn tin từ chuyên trang Naver, dẫn lại báo cáo thị trường OLED mà tài khoản Yeux1122 có được, cho biết Apple đang chuẩn bị tung ra một kiểu dáng iPhone hoàn toàn mới mỗi năm, bắt đầu từ 2026 đến 2028.

Theo đó, iPhone Fold sẽ là “phát súng khai màn” – một thiết bị gập dạng cuốn sách, sử dụng màn hình OLED LTPO+ linh hoạt có kích thước tương đương iPad mini.

Yeux1122 tiết lộ, đây không chỉ là sản phẩm phần cứng mới, mà còn là bước đi chiến lược của Apple trong “kỷ nguyên thiết bị gập”, kết hợp trải nghiệm iPhone và iPad vào cùng một thiết bị di động.

Video concept iPhone Fold. Nguồn: Scene/YouTube

Dù đã bị đồn đoán từ nhiều năm, số lượng thông tin trùng khớp và dày đặc trong năm 2025 khiến khả năng iPhone Fold xuất hiện trong 2026 trở nên rất cao.

Thậm chí, chủ tịch Samsung Display — đối tác cung ứng màn hình chính của Apple — đã “gần như xác nhận” sự tồn tại của mẫu iPhone này.