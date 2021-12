3 lần thua đau trong sự nghiệp Song Hye Kyo

3. Sở trường là phim truyền hình ư? Chưa chắc!

Phải thừa nhận Song Hye Kyo là cái tên cực kỳ ăn khách trên sóng truyền hình, những bộ phim trước đây của cô có bết bát lắm thì rating cũng lên được trên 10%. Thế nhưng đó có lẽ là chuyện của quá khứ, nhìn vào lần tái xuất ở Now, We Are Beaking Up mà xem, thành tích của phim quả là hoảng hồn. Mang tiếng là phim chiếu trên đài công cộng lớn nhất xứ Hàn lại có sự góp mặt của nữ hoàng rating nhưng tỉ suất người xem của bộ phim này liên tục sụt giảm, tập 7 còn xuống tới mức thấp nhất, khiến phim bị một đối thủ kém tiếng vượt mặt. Nhiều người cho rằng Song Hye Kyo đang hết thời nhưng có lẽ vấn đề lớn nhất mà cô gặp phải đó chính là sự an toàn tới mức nhàm chán, nhạt nhòa với những vai diễn truyền hình của mình.