3 kiểu bốt lỗi mốt khó phối đồ nên tránh

Những chiếc quần dài được xỏ thẳng vào trong đôi boots sẽ thể hiện được cá tính sành điệu. Tuy nhiên nếu lựa chọn không cẩn thận nó sẽ làm bạn trông xấu đi. Vì vậy, hãy chọn mẫu quần cùng màu với boots để ăn gian cho đôi chân dài của bạn.

Chọn giày boots vừa với dáng chân

Một yêu cầu nhỏ khi mang boots là các nàng nên chọn giày vừa khít chân nhưng vẫn đảm bảo thoải mái khi di chuyển. Một đôi giày quá chật, bó vào chân sẽ khiến phần da ngay cổ bị phình ra rất mất thẩm mỹ.