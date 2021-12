3 kịch bản ứng phó cơn bão mạnh Rai

Your browser does not support the audio element.

Tại cuộc họp trực tuyến về ứng phó với cơn bão có tên quốc tế là Rai, diễn ra sáng nay (15/12) tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chuyên gia cảnh báo bão Rai dự kiến sẽ vào Biển Đông vào đêm 17/12 đến sáng 18/12.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), cho biết, hiện nay dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cũng như các đài dự báo quốc tế đang khá thống nhất về cường độ, đường đi, khu vực đổ bộ của bão Rai.

Theo ông Hoài, đây là cơn bão cuối mùa của năm 2021, Ban Chỉ đạo đã đưa ra 3 kịch bản ứng phó với cơn bão này.

Ông Trần Quang Hoài nêu 3 kịch bản ứng phó với bão Rai. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo ông Hoài, hiện nay Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia chưa phát tin chính thức về cơn bão này nhưng các đài khu vực và quốc tế dự báo tương đối giống nhau về cường độ, hướng di chuyển của bão Rai trong 24 và 48 tiếng và đưa ra nhận định xa như sau: