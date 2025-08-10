3 học sinh lớp 11 gặp tai nạn trên đường đến trường, 1 em tử vong

Hà Nam| 08/10/2025 20:19

Trên đường đến trường, nam sinh 17 tuổi ở Quảng Ngãi tử vong, hai người bạn cùng lớp bị thương sau khi xe máy mất lái tông vào trụ rào chắn.

Theo thông tin ban đầu, cả ba nạn nhân đều là học sinh lớp 11 Trường THCS & Phổ thông Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi. Thời điểm gặp nạn, các em đang trên đường đến trường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X
z7093578024040_b24924ee90069c067d90b2eecd453afd.jpg
Xe máy bị hư hỏng phần đầu. Ảnh: N.X

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 7h cùng ngày, tại Km21+800 tuyến ĐT621, đoạn qua thôn Châu Thuận Nông (xã Đông Sơn), em T.V.T. (17 tuổi, trú thôn An Hải, xã Đông Sơn) điều khiển xe máy biển số 76AB-093..., chở theo 2 bạn cùng lớp là P.N.M. và V.D.T. (cùng 17 tuổi).

Khi đến đoạn đường trên, xe được cho là mất lái, lao sang phần đường ngược chiều rồi tông vào trụ bờ rào lưới B40 của một nhà dân ven đường.

Cú va chạm mạnh khiến em T. tử vong tại chỗ, 2 học sinh còn lại bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Chiều 8/10, Công an xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/3-hoc-sinh-lop-11-gap-tai-nan-tren-duong-den-truong-1-em-tu-vong-2450538.html
