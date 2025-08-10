3 học sinh lớp 11 gặp tai nạn trên đường đến trường, 1 em tử vong

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 7h cùng ngày, tại Km21+800 tuyến ĐT621, đoạn qua thôn Châu Thuận Nông (xã Đông Sơn), em T.V.T. (17 tuổi, trú thôn An Hải, xã Đông Sơn) điều khiển xe máy biển số 76AB-093..., chở theo 2 bạn cùng lớp là P.N.M. và V.D.T. (cùng 17 tuổi).

Khi đến đoạn đường trên, xe được cho là mất lái, lao sang phần đường ngược chiều rồi tông vào trụ bờ rào lưới B40 của một nhà dân ven đường.