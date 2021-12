3 giờ sáng Rosé (BLACKPINK) đánh đàn khoe giọng hát cực ngọt

Đã khá lâu rồi Rosé (BLACKPINK) không tung video hát hò nào gửi đến người hâm mộ. Trong dịp Giáng sinh vừa qua, nếu như Lisa và Jennie đều tung những video vũ đạo làm quà cho fan, thì Rosé "lặn mất tăm" khiến không ít người hâm mộ thất vọng. Như hiểu được nỗi lòng của fan, vào 3 giờ sáng ngày 28/12 (giờ Hàn), Rosé đã bất ngờ "trồi" lên Instagram, tung ngay video đàn hát siêu ngọt!

Người hâm mộ thích thú trước món quà bất ngờ vào... 3 giờ sáng của Rosé. Đây cũng được xem như "quà Giáng sinh muộn" mà Rosé gửi đến các fan. Cô nàng đã cover ca khúc Wildfire nằm trong album Deadpan Love của Cautious Clay.