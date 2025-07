3 giờ nghẹt thở giải cứu cô gái bị thanh niên dùng dao khống chế trên taxi

Song song với đó, công an xây dựng nhiều phương án khống chế để sẵn sàng can thiệp khi cần thiết, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin. Sau hơn 3 giờ đồng hồ căng thẳng, đến khoảng 2h30 sáng 21/7, lực lượng Công an khống chế thành công Mai Đức Giang, giải cứu an toàn con tin, không để xảy ra thương vong.

Theo điều tra của cơ quan Công an, do mâu thuẫn cá nhân, Mai Đức Giang chạy xe máy đuổi theo xe taxi do anh Nguyễn Mạnh C. (29 tuổi, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) lái, chở chị Mai Thị Thu T. (29 tuổi, trú xã Trạm Thản).

Khi đến khu vực cầu Ngọc Tháp (thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh, xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ), Giang áp sát xe taxi, dùng gậy kim loại đập vỡ kính xe. Sau đó nghi phạm rút dao nhọn tấn công tài xế, gây thương tích. Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục xông vào trong xe, dùng dao khống chế chị T., đe dọa, cắt tóc và tiếp tục gây thương tích, khiến nạn nhân hoảng loạn.