3 giai đoạn trong lộ trình thu phí điện tử không dừng tại Việt Nam

Việc triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) nhằm mục đích hạn chế bất cập của hình thức thu phí một dừng, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông, tăng cường minh bạch trong hoạt động thu phí, văn minh, thuận tiện cho người tham gia giao thông. Đồng thời, tiết kiệm chi phí xã hội cũng như góp phần quản lý chặt chẽ phương tiện giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

Các trạm thu phí sẽ có đa làn tự do ETC từ năm 2026

Trên cơ sở học tập kinh nghiệm các nước có hệ thống thu phí điện tử không dừng tiên tiến trên thế giới, Bộ GTVT đã xây dựng lộ trình triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng qua 3 giai đoạn lớn.

Trong đó, giai đoạn 1 (đơn làn ETC có barrier) dự kiến thực hiện từ năm 2016 đến năm 2023. Các trạm thu phí vẫn tồn tại barrier, barrier sẽ mở cho xe đi qua trong trường hợp khi xe có thông tin thẻ dịch vụ hợp lệ, có đủ số dư tài khoản thu phí. Khi xe chưa gắn thẻ dịch vụ, hoặc có gắn thẻ dịch vụ nhưng không đủ số dư tài khoản thì hệ thống chuyển sang chế độ thu phí một dừng - MTC.

Giai đoạn 2 (đơn làn tự do ETC) dự kiến thực hiện từ năm 2024 đến năm 2025, giai đoạn này tại các trạm thu phí không còn barrier, chỉ duy trì dải phân cách các làn, không còn cabin thu phí. Các phương tiện lưu thông tự do theo làn qua trạm thu phí.

Và ở giai đoạn cuối cùng (đa làn tự do ETC), dự kiến từ 2026 trở đi, tại khu vực trạm thu phí chỉ còn duy trì giá long môn và các thiết bị thu phí gắn trên giá long môn. Các phương tiện lưu thông tự do đa làn qua khu vực trạm thu phí.

Cả nước có 112 trạm thu phí vận hành hệ thống ETC