3 động tác giãn cơ khi đi máy bay "cứu nguy" mọi chuyến du lịch

1. Giãn cơ lưng dưới

DC, một bác sĩ chỉnh hình tại Tru Whole Care ở New York, chia sẻ “Ngồi trong thời gian dài có thể làm trầm trọng thêm chứng đau lưng dưới, bởi cơ ở khu vực đó bị căng và có khả năng co thắt, gây đau".