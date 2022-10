3 đối tượng cướp tại nhà chủ tịch huyện đều mới ra tù

Tối 14/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ đã bắt giữ được nhóm đối tượng đột nhập vào nhà ông V.V.M (Chủ tịch UBND một huyện tại Đắk Lắk).

Một trong ba đối tượng đột nhập nhà chủ tịch huyện bị bắt giữ (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).