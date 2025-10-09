3 điểm yếu của iPhone Air và 'thuốc giải' của Apple

Tại sự kiện “Awe Dropping”, Apple giới thiệu iPhone Air, chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay với độ dày chỉ 5,6mm.

iPhone Air. Ảnh: Apple

Thay vì tập trung giải thích lợi ích thực sự của thiết kế siêu mỏng này, Apple lại dành phần lớn thời gian để trấn an rằng những nhược điểm hiển nhiên sẽ không ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng.

Đây là quyết định gây tranh cãi. Việc làm cho iPhone mỏng hơn đồng nghĩa với việc người dùng phải hy sinh ba yếu tố quan trọng, đổi lại chỉ là một bước tiến mang tính thẩm mỹ.

Tuy nhiên, Apple cũng đã chuẩn bị “thuốc giải” cho 3 vấn đề do chính Táo khuyết tạo ra.

Vấn đề 1: Độ bền

Điều đầu tiên nhiều người nhớ lại là “Bendgate” năm 2014, khi iPhone 6 Plus dày 7,1mm dễ bị cong khi bỏ túi. Với độ mỏng kỷ lục 5,6mm, iPhone Air càng khiến dư luận lo ngại.

Video giới thiệu iPhone Air của Apple.

Apple đã nhanh chóng đáp trả. iPhone Air sở hữu khung titan cấp không gian với khả năng chống cong vượt qua “tiêu chuẩn khắt khe nhất của Apple”. Mặt trước được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2, trong khi mặt sau dùng Ceramic Shield thế hệ đầu.

Apple khẳng định khả năng chống xước gấp 3 lần và chống nứt gấp 4 lần so với thế hệ trước, biến iPhone Air thành chiếc iPhone bền bỉ nhất từ trước đến nay. Và rõ ràng, nó sẽ cần phải bền như vậy.