3 đặc điểm của người sống bạc phúc, đời nhiều lao đao

1. Hay than phiền và dễ tức giận: Tự tay đánh mất cơ hội. Một người luôn miệng than phiền về cuộc sống, oán trách số phận vô tình tạo ra một "vòng luẩn quẩn" tiêu cực, đẩy cơ hội ra xa. Thay vì chuẩn bị tâm thế để đón nhận và nắm bắt những điều tốt đẹp, họ chỉ biết kêu ca, phàn nàn, khiến vận may dần cạn kiệt.