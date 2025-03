3 cuộc thương lượng trước thời điểm giải cứu bé gái 9 tuổi khỏi kẻ ngáo đá

"Tôi lấy tiền ở quầy bánh bên ngoài, nói với nó là cứ lấy tiền đi, tha cho cháu, cháu không biết gì đâu. Nhưng nó không chịu, cứ kề con dao vào cổ cháu tôi. Cả nhà lúc đó quá hoảng sợ. Tôi liền gọi Công an phường Phượng Mao", chị Oanh nói.

Sáng 27/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Phan Văn Tuấn (42 tuổi, quê Hải Phòng), giải cứu an toàn bé gái Tr. (9 tuổi, ở phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) bị Tuấn bắt giữ làm con tin suốt hơn 4 giờ đồng hồ.

Nhận tin báo khoảng lúc 4h, Công an phường Phượng Mao lập tức báo cáo Công an tỉnh Bắc Ninh. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát cơ động, hình sự... xuống hiện trường, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Từ thời điểm lực lượng chức năng đến nơi, chị Oanh và toàn bộ những người trong nhà được yêu cầu rời hiện trường. Cuộc thương lượng giờ chỉ có cảnh sát và Phan Văn Tuấn.

Theo hình ảnh được hàng xóm quay lại, lúc cháu Tr. bị Tuấn đưa lên mái nhà, bé gái từng có một lần cố gắng chạy thoát. Khi đó, lợi dụng Tuấn mất cảnh giác, cháu Tr. liền vùng lên chạy từ nóc nhà xuống, nhưng lập tức bị Tuấn giữ lại trong tiếng thét thất thanh.

Đối tượng vật ngã bé gái, dùng dao đe dọa, chém mạnh xuống mái nhà, hỏi: "Có trốn nữa không?".

Cháu Tr. vừa khóc vừa nói: "Cháu xin lỗi, cháu không chạy nữa".

Hơn 4 tiếng căng thẳng tột độ

Thượng tá Phạm Văn Ngư, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ đây là vụ việc rất nghiêm trọng, đối tượng gây án trong tình trạng ngáo đá, phê ma túy; nạn nhân là trẻ nhỏ.

Khi bắt giữ cháu Tr., Tuấn yêu cầu lực lượng chức năng cung cấp xe máy và tiền để hắn bỏ trốn.