3 cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi qua đời của Choi Jung Woo

Hàng loạt bộ phim đình đám có sự đóng góp của ông như Two cops, Indian summer, Another public enemy 2, The secret reunion, The witch, Operation: Secret, The moon… Trong phim, ngôi sao sinh năm 1957 thường đảm nhận các vai như chủ tịch tập đoàn, công tố viên, cảnh sát, lãnh đạo tình báo hay quản lý cấp cao.

Đặc biệt, trong loạt phim Trò đùa của Thượng đế (2010), ông để lại dấu ấn sâu đậm với vai bác sĩ kỳ cựu Jang Gyu Tae - nhân vật lạnh lùng, đầy quyền uy.

Trên màn ảnh nhỏ, ông là gương mặt quen thuộc trong hơn 70 phim truyền hình, để lại nhiều dấu ấn trong các phim Người hùng Chil Woo, Họa sĩ gió, Shining inheritance, Quiz of God, Deep rooted tree, Chief of staff 2, City hunter, Doctor stranger, The legend of the blue sea …

Choi Jung Woo cũng là một trong những “diễn viên ruột” của đạo diễn Jin Hyuk, người từng đầu quân từ SBS sang JTBC, khi góp mặt trong 8 bộ phim do ông thực hiện.