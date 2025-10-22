3 con voi rừng phá nát nương rẫy, người dân Lâm Đồng 'đứng ngồi không yên'

Khoảng 10 ngày nay, người dân thôn Đồi Mây, xã Đắk Wil (Lâm Đồng) rất lo lắng vì 3 con voi rừng liên tục xuất hiện phá hoại cây cối, hoa màu, chòi rẫy ở khu vực gần bìa rừng. Do voi xuất hiện liên tục mỗi ngày nên người dân không dám lên nương rẫy.

Cây dừa to hơn cột nhà của gia đình ông Hiệp bị voi quật gãy. Ảnh: Hải Dương

Ông Trần Văn Hiệp, trú thôn Đồi Mây, xã Đắk Wil kể, thời gian gần đây có 3 con voi rừng liên tục xuất hiện tại khu vực rẫy của gia đình ông và nhiều người xung quanh. Chúng tìm kiếm thức ăn, phá hoại cây cối, hoa màu và chòi canh rẫy.

Nhiều cây dừa có đường kính lớn hơn cột nhà cùng các loại cây cau, chuối của gia đình ông Hiệp đều bị voi quật đổ la liệt. Vườn bắp bị phá nát, căn chòi gỗ bị hư hỏng nặng. Xung quanh hiện trường có rất nhiều dấu chân voi lớn, đường kính 30-40cm.

Lo sợ voi rừng, ông Hiệp không dám cho vợ vào rẫy. Người dân trong vùng cũng tranh thủ làm đến khoảng 15h rồi về, vì mấy ngày nay, đàn voi thường xuất hiện sớm từ 16h, thay vì chỉ ra kiếm ăn vào ban đêm như trước.